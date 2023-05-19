انت الان تتابع خبر اجدع من جورجينيا.. فيفي عبده بوصله رقص بالازرق الشفاف على البحر جننت الشباب.ومتابع كسحت صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانه فيفي عبده الزحف حول منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بصوره كبيره جدا في اليوم الاخير بعد نشر فيديوهات كبيره جدا وكثيره وصور لها من خلال اجازتها الصيفيه التي تقضيها الى الساحل الشمالي حيث نشرت عده الصور لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

ظهرت فيها فيفي عبده باطلال القويه حيث كانت ترتدي فستان من اللون السماوي المنقوش بعده الوان وبدات ترقص فيفي عبده على البحر على احد الاغاني الشعبيه للفنان حسن شاكوش ولدي نالت من خلالها على اعجاب الكثير من المتابعين والجمهورها الكبير في مصر والوطن.

فيفي عبده هي فنانة مصرية مشهورة بمواهبها الفنية المتعددة، بما في ذلك التمثيل والغناء والرقص. وقد اشتهرت في عالم الفن المصري منذ عقود طويلة ولا تزال محط اهتمام الجمهور حتى اليوم.

وبالنسبة لرقصها، فقد اشتهرت في الماضي برقصات البلدي والشرقي التقليدي وقد قدمت عروضاً فنية رائعة خلال مسيرتها الفنية. ومن أشهر أعمالها الفنية التي تضمنت رقصاً هي فيلم الزوجة الرابعة والذي تم إنتاجه في عام 1987 كما أنها ظهرت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأخرى وقدمت خلالها رقصات متنوعة ومتميزة.