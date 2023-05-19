انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري.. صافيناز تستعرض انوثتها بواسطه رقص بالاسود المكشوف على البحري في غرفه نومها.. ومتابع غلبت رنيا يوسف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانه الجميله والراقصه الاستعراضيه صافيناز عده صور لها على موقع التواصل الاجتماعيه مؤخرا على صفحته الخاصه على موقع انستقرام ودائما ما تظهر وصله رقص تثير الجدل بسبب ما تقوم به من رقصات جريئه وقويه للغايه حيث ظهرت مؤخرا بواسطه رقص وهي ترتدي بدله رقص مكشوف بدرجه كبيره جدا ونالت على اعجاب العديد من المتابعين وجمهورها الكبير في الوطن العربي وفي العالم.

يُعد رقص صافيناز من الرقصات الشعبية البلدية الشهيرة في مصر وهو يعتمد على استخدام الحركات الاستعراضية المتنوعة والتي تشمل الارتجالات وحركات البطن والأرجل المتقنة بشكل تام. يتميز رقص صافيناز بالحيوية والروح العالية، كما يعتبر رقص جذاب وجميل لمتابعته ويحتاج إلى تدريب مستمر وتعلمه من المدربين المتخصصين بهذا النوع من الرقص.

ويعود نشأة رقص صافيناز إلى العصور القديمة، حيث كان يعتمد على الحركات الجسدية التي تعكس الحياة في المجتمع المصري القديم. وتم تطويره على مر السنين وتعددت أشكاله وأنواعه، وأصبح يشار إليه باسم “الرقص الشعبي” أو “الرقص الشرقي”. وقد اشتهرت الراقصة صافيناز بهذا النوع من الرقص وأضفت عليه لمسة فريدة وخاصة تنتشر شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.