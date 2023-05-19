انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري.. ديمي روز باطلاله تثير الجدل من الاهرامات بهذه الملابس المكشوفه باللون الاسود.. متابع غلبت رنيا يوسف و صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تظهر ديمي روز بيطلع ساحره سواء من داخل منزلها او من الاماكن السياحيه التي تظهر بها دين روز وظهرت دين روز مؤخرا في مصر باطلاله في غايه الروعه والجمال والتي نشرت من خلالها صور على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت ديمي روز في العديد من الصور والعديد من عروضات الازياء التي تاتي بها لملابس مكشوفه بدرجه كبيره جدا.

علاوة على ذلك، تم ترشيح ديمي روز لجوائز عديدة، من بينها جوائز غرامي وجوائز بيلبورد الموسيقية وجوائز إيه إم إيه.

وفازت بالعديد منها. وقد باعت ديمي روز أكثر من 100 مليون سجل وأغنية في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من الفنانين الأكثر مبيعًا في التاريخ. وتتميز أغانيها بأسلوب غنائي قوي ومميز.

وكلمات تعبر عن التحديات التي تواجهها في حياتها الشخصية والمهنية، مما جعلها محبوبة لدى الجماهير.