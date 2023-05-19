انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. عروس الازياء الامريكيه ديمو روز باطلاله ساحره في الجاكوزي بقميص ابيض شفاف في منزلها.. متابع كسحت صافيناز سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير الجدل حولها بطريقه كبيره جدا بسبب الصور التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي حيث دائما ما تظهر ديمي روز بملابس مكشوفه كبيره جدا وقامت البريطانيه ديمي روز لاطلاله في غايه الروعه والجمال

واثاره جدلا كبيرا بين متابعها بعد مقطع الفيديو الذي نشرته على حسبها الخاص على موقع انستقرام وظهرت تقديمي روز وهي في حوض حمام السباحه وتقوم بجلسه جاكوزي في منزلها واظهرت مناطق كبيره جدا منها الامر الذي عرضها لعده انتقادات كبيره جدا.

ديمي روز هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية، ولدت في 22 فبراير 1992. بدأت مسيرتها الفنية عام 2012، وأصدرت ألبومها الأول في نفس العام. ومن ثم أصدرت العديد من الألبومات الناجحة. وتشتهر ديمي روز أيضًا بأدائها في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

بالإضافة إلى ذلك، ديمي روز شاركت في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير الأمريكي، وظهرت في برنامج وثائقي عن حياتها الشخصية بعنوان كما أنها عرفت بنشاطها في دعم حقوق المرأة ومكافحة العنف والتحرش الجنسي.

وتحدثت علناً عن قصة حياتها الشخصية وتجربتها مع الصحة العقلية والإدمان، وشجعت الجمهور على البحث عن المساعدة والدعم المناسبين في حالة مواجهة مشاكل مماثلة. وتعتبر ديمي روز واحدة من الفنانين الأكثر نجاحًا وتأثيرًا في الصناعة الموسيقية الحديثة.