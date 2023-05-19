انت الان تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها خلعته بهذه الطريقه.. منى زكي تفعل المستحيل يا فنان مشهور في مشهد ممنوع من العرض من فيلم اصحاب ولا اعزاء خلف الكواليس. والمخرج في حيره من امره لما فعله معها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانه الجميله منى زكي على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا حيث تعرضت منى زكي لحادث خطير جدا ادى الى كسر في احدى زراعها العديد من الانتقادات الاذاعه والشديده جدا بسبب الفيلم الاخير الذي قامت به وهو فيلم اصحاب ولا اعزاء الذي تم عرضه قبل سته اشهر على النص الذي حاز على العديد من الانتقادات بسبب ما فعلته الفنانه منى زكي.

محافظه الفنانه منى زكي على الرد على الانتقادات التي وجهت اليها بطريقه كبيره جدا بعد انتشار مقطع فيديو من فيلم اصحاب ولا اعزاء والتي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالطريقه كبيره جدا لم يكن يعتاد عليها مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو الذي انتشر من فيلمها وهي تقوم بخلع احد ملابسها ووضعها في شنطتها من خلف زوجها الامر الذي ادى الى مطالبه الجميع بوقف هذا الفيلم ومنعه من العرض بسبب المشاهد الكبيره والقويه التي جاءت تاتي في فيلم اصحاب ولا الاعزاء.

وصلت ايرادات فيلم اصحاب الاعزاء الى ايرادات كبيره جدا حيث تخطط الفنانه منى زكي ايرادات في اصحاب الاعزاء الى ما يقارب من 19 مليون جنيه مصري نظير المشاهد القويه التي قدمتها في فيلم اصحاب ولا اعزاء.