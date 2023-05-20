انت الان تتابع خبر الجديد شديد..أنجي خوري تستفز المتابعين بقميص نوم احمر شفاف في غرفة نومها..ومتابع غلبت رنيا يوسف و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت بصورة كبيرة جدا علي صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب الملابس الجريئة التي ترتديها النجمة اللبنانية انجي خوري، وبسبب الظهور المتكرر لها علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث ظهرت انجي خوري بإطلالة مجنونة منها حيث ظهرت انجي خوري في العديد من الفيديوهات التي تظهر فيها جمالها وانوثتها ورشاقتها وجمال جسدها المتناسق للغايه.

انجي خوري هي مغنية وفنانة لبنانية، ولدت في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1980 في بيروت، ونشأت في عائلة فنية، حيث كان والدها عازف البيانو ووالدتها مغنية.

بدأت انجي خوري مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات وحققت نجاحاً كبيراً في لبنان والعالم العربي. ومنذ ذلك الحين، استمرت انجي خوري في إصدار الألبومات والأغاني التي حققت شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم العربي والغربي.

تتميز انجي خوري بصوتها القوي والمميز، وأسلوبها الغنائي الفريد الذي يجمع بين اللون الشرقي والغربي. وقدمت انجي خوري العديد من الأغاني الناجحة.

وبالإضافة إلى مسيرتها الفنية الناجحة، تعرف انجي خوري أيضاً بمشاركتها في العديد من الأعمال الخيرية وحملات التوعية الاجتماعية، حيث تسعى دائماً إلى دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية في لبنان والعالم العربي.

بإختصار، انجي خوري هي فنانة متعددة المواهب و الإنجازات، وتعتبر واحدة من أهم الشخصيات الفنية في لبنان والعالم العربي.