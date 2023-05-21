اتفرج بالفيديو والصور.. أعنف مشهد تم حذفه بسبب ما حدث بطولة المومس الفاضلة هند صبري في مشهد مسرب مع عادل امام كفاية يا باشا في فيلم الانس والجن.. اتفرج

انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو والصور.. أعنف مشهد تم حذفه بسبب ما حدث بطولة المومس الفاضلة هند صبري في مشهد مسرب مع عادل امام كفاية يا باشا في فيلم الانس والجن.. اتفرجوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة هند صبري الكثير من جوانب حياتها خلال لقائها مع إيناس سلامة الشواف على راديو إينرجي ٩٢.١ ببرنامج “اتنين..اتنين”.

وقالت صبري في حديثها: “مش هنعرف طعم النجاح بدون تجربة الفشل ودائما يكون هناك حكمة، ومش بفرح أوي بنجاحي ودايما بفكر نفسي إن النجاح يأتي بعد تعب كتير فالإحساس بيكون ممزوجا بالمسئولية وأصحابي بيقولولي أنتي نكدية”.

وأكملت حديثها قائلة: “الخوف من الآخرين بيولد فينا شعورا ممكن نفسره بأنه كراهية.. وفلسفتي في الحياة إني لا أفرض أحكاما مسبقة على حد وأقدم المحبة حتى أجدها في المقابل، وهذه الطريقة حققت نتائج ترضيني”.

تدور فكرة برنامج “اثنين اثنين” حول البحث عن الحاجة وعكسها داخل مشوار كل فنان، متى شعر بالنجاح ومنى شعر بالفشل، ما هو الموقف الذي أعطى له الأمل، وما الذي تسبب له في الشعور باليأس، ويعرض البرنامج من الأحد للخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.