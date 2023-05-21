القشطة مشهورة سناب شات سما المصري بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال أبهرت الشباب.. والجمهور غلبتي صافيناز وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - تصدرت الراقصه المصريه سما المصري. مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بسبب ما فعلته في فيديو جديد لها علي مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تقوم سما المصري بنشر الكثير من الفيديوهات الخاصه بها وحياتها علي السوشيال ميديا.

وتلقي الكثير من الفيديوهات الخاصه بها الكثير من التعليقات السلبيه بسبب ما ما تقوم بنشره على حسابتها علي مواقع التواصل الاجتماعي

قامت الفنانة المصرية سما المصري بنشر مقطع جديد علي حسابها على موقع انستجرام ، ودائما ما تثير الفنانة الاستعراضية سما المصري الجدل من حين لآخر بسبب نشرها الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ،

ولكن هذه المره قامت بنشر مقطع فيديو لها وهي تؤدي رقصة شرقيه مثيرة ، وكانت هذه الرقصه لاقت تفاعل كبير عليها من متابعي حساب سما المصري ،

وتفاعلت سما المصري مع المتابعين بكثير من التعليقات بسبب هذه الرقصه المثيره من سما المصري.