بقميص شفــــ ـاف يظهر ما تحته الدلوعه سما المصري ملكة جمال لبنان برقصة شرقية هزة يمين وهزة شمال بقيمص .. ومغرد كسحت رهف القنون وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - القشطه سنا المصري التي دائما ما تظهر بإطلالة جميله للغايه اظهرت جمالها وقوتها بوصلة رقص رائعة للغاية أظهرت جمالها بدون خجل وجعلت الجميع في ذهول من جمالها.

نحن معكم الان في خبر عن الدلوعه سما المصري وذلك في وصله رقص في حمام السباحه ما جعل متابعونها في حيره بسبب ما تفعله.

الفنان الاستعراضيه سما المصري التي تعتبر من اشهر الفنانين المثيرين للجدل في مصر دائما ما تثير الجدل بظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب ما تقوم بنشره من فيديوهات لها.

فتارة تظهر سما المصري وهي تحلب بقره على الهواء مباشره وايضا احيانا تقوم برقص في غرفه النوم والكثير من الفيديوهات التي تقوم بنشرها ولكن هذه المره قام بنشر فيديو جعلت المتابعين في حيره بسبب هذا الفيديو وانتشر هذا الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.واقامت سما المصري بعمل رقصه بقميص من حمام السباحه الخاص بها ورددت قائله اتفرجوا يا متابعين ولا عاوزين احلى من كده، ورد عليها متابع هو في اجمل من كده.