انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا نا فعلته اثارت ذهول الجميع.. للترويج لموقعها القشطة مشهورة سناب شات رهف القنون أظهرت جمالها بعد ظهورها بدون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشهورة سناب شات السعودية رهف القنون اثارات غضب الكثير بسبب ما قامت بفعله، وفي هذه المقالة سوف نذكر لكم ما فعلته رهف القنون تحدت سما المصري وصافيناز بنا فعلته.

دائما ما تشعل مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة السعودية رهف القنون بإطلالاتها ومحتواها الغريب من نوعه عبر حساباتها الشخصية.

مؤخرا تصدرت مواقع البحث بعد ظهورها برفقة حبيبها ” الأجنبي ” داخل إحدى غرف الفنادق معها، وحاولت تبرير الموقف بطريقة كوميدية لكنه ظهر بدون اثناء تصويرها ” بث مباشر ” عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

عادت اليوم لتتصدر مجددا مواقع البحث بشكل مخيف وتداول وسم بعنوان ” رهف القنون بدون ملابسها ” محركات البحث بعدما نشرت صورها الأخيرة بإطلالة جدا ظهرت بدون داخلية وبات واضحا لدى المشاهد كما تفاعل الكثير من السعوديين على صورها وتعرضت.

يذكر ان الناشطة السعودية رهف القنون ، اشتهرت منذ عدة سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تطبيق ” السناب شات ” و ” الانستجرام ” ويتابعها الكثير على حساباتها ،كما انها دائما تتطرق الى مواصيع ومثيرة للجدل حول ” المرأة السعودية ” وطريقة لباسها وثقافة المملكة العربية السعودية وتعرضت لانتقادات عدة من أهل بلادها، مطالبين بسحب الجنسية السعودية منها بسبب أفعالها ” الفتاة السعودية ” .