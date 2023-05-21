انت الان تتابع خبر سوف تصدم من عملها.. لن تتخيل ماهي المهنة الجديدة لمشهورة سناب شات السعودية رهف القنون التي أثارت الجدل وجعلت الجميع في حيرة!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المثيره للجدل التي دائما ما تثير الجدل بسبب اطلالاتها القويه وتداولت أخبار كثيرة عن مشهورة سناب شات السعودية رهف القنون والتي لن تصدق أنها كانت تعمل هذه المهنة، واليكم تفاصيل هذه المقاله.

تواصل رهف القنون خسارة، ليس التعاطف السعودي فقط، وإّنما التعاطف العربي عامة، بنشرها الصور والمقاطع ذات الدلالات والإيحاءات المثيرة الواضحة.

من هي رهف القنون؟ ولدت عام 2000 ،لأسرة سعودية مقيمة في الكويت، والدها له مركز اجتماعي مرموق، كمحافظ لمدينة السليمي في منطقة حائل، برزت قصتها سنة 2019 ،

حين أرسلت نداء استغاثة من مطار بانكوك، عبر تويتر، قائلة أنها مهددة بالقتل من قبل عائلتها، وأنها ارتدت عن الدين الإسلامي، وسيتم إعدامها إن عادت للسعودية