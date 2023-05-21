انت الان تتابع خبر اجدع من فيفي عبده.. شوف اللي عايزها تعمله سما المصري عايز تحارب في الجيش ونازلة تجند الشباب.. رد فعل الناس غير متوقعة في الشارع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للجدل دائما الراقصه سما المصري دائما ما تثير الجدل بسبب الاشياء التي تقوم بفعلها علي السوشيال ميديا ولكن هذا الفيديو الذي نشرته آثار استغراب الكثير ممن تابعها وشاهدها في هذا الفيديو.

نزلت الفنانة سما المصري إلى الشوارع للتحقيق فيما إذا كان الشباب مستعدون للاستجابة لنداء الحرب للقتال في ليبيا.

نشرت سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه في الشارع بزي عسكري وهي تحاور الشباب.

إلا أن الحديث بين سما والشاب دارت حول وقال أحد الشباب مازحا إنه سما المصري ، وعلقت سما المصري في الفيديو: “أحاول إقناع هذا الشاب الجميل أنه يذهب الي الحرب ولكنه لا يريد الحرب بل يريد أن ويري ما تحته.