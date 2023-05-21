انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. القشطة الشقراء ملكة جمال مصر سما المصري تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن وتدهن العصا بطريقه وتضعها في هذه المنطقة بدون خجل.. ومتابع غلبتي صافيناز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت سما المصري ملكة جمال لبنان مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بسبب ما قامت به بسبب ما حدث في فيديو لها علي مواقع السوشيال ميديا.

وتتعرض القشطه ملكة جمال لبنان سما المصري الكثير من الانتقادات بسبب الاشياء التي تقوم بنشرها وسما المصري هي راقصة مصريه فائقة الجمال لكنها تقوم بفعل الكثير من الأشياء التي تعرضها الي انتقادات لاذعة.

دائما ما تثير الفنانه المصريه سما المصري الجدل بظهورها المتكرر على حسابها على موقع انستغرام وبعد ما قامت بانشاء قناه يوتيوب لها زادت في إثارة الجدل بسبب كثره الفيديوهات التي تنشرها .

وبالرغم انه لم يمضي الكثير على انشاء قناه يوتيوب لها الا ان القناه لاقت رواه كبيره واصبحت من اشهر قنوات الفنانين في مصر.

وتقدم سما المصري الكثير من المقاطع الفيديو الراقصه لها في غرفه النوم واخرى بقميص في حمام السباحه ما جعل المتابعون يتابعون هذه القناه بشده وينتظرون الى ما تنشرون سما المصري في اي وقت.

ولكن هذه المره قامت سما المصري بنشر تحدي طلبه منها احد المتابعين حيث طلب منها ان تقوم بالرقص بالعصا وليس هذا فقط.

بل اراد منها ان تقوم بالرقص الشرقي وتضع العصا فوق ابراجها دون ان تقع وليس هذا العجيب في الامر بل العجيب في الامر ان سما المصري وافقت على هذا التحدي وفعلت مع طلبه منها احد المتابعين.

ولم تكتفي بهذا بل فعلت خاصيه البث المباشر اثناء الرقصه لكي تتفاعل مع المتابعين اثناء رقصها وترد على تعليقاتهم ولاقا الفيديو روعه كبيرا على موقع يوتيوب.