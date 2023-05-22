انت الان تتابع خبر كسحت رهف القنون.. بدون خجل بقميص يظهر ما تحته ملكة جمال البرازيل لورديانا في وصلة ررققص جديده في فندق مشهور تتحدي فيها صافيناز .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - انتشرت صوره الراقصه البرازيليه لورديانا، وذلك بعد تناول فيديو جديد لها في فندق مشهور وكانت هذه الراقصه البرازيليه لمعرفه احد الا انه فجاه بدات شهرتها في الانتشار بقوه كبيره للغايه حيث تم تصوير فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص كبيره للغير برد الكثير ممن شاهدها من الشباب.

وبعد هذا الفيديو تحول حال لورديانا من حال الى حال حيث عاقدت مع الكثير من الفنادق الشهيره للغايه لاحياء الحفلات فيها اضافه الى رقصها في كثير من الافراح المشهوره للغايه.

شاركت الراقصة لوديانا مقطع فيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام على موقع تبادل الصور والفيديو.

تظهر لورديانا في الفيديو وهي ترقص على أنغام “مهرجان يا موزة” لنجم المهرجان حسن شاكوش.

من ناحية أخرى، كشفت الراقصة البرازيلية روديانا سر حياتها الخاصة لأول مرة، وقالت إنها كانت في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها أتت إلى مصر لأنها أتت إلى المكان الصحيح. وأضافت في مقابلة في حدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وأنواع أخرى من الرقص في البرازيل، وكانت مصر أول دولة تبدأ الرقص الاحترافي.