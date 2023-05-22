انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. الفيديو الممنوع من السينما لحظة تعرض سما المصري لموقف محرج أمام الكاميرا.. لن تصدق رد فعلها أذهل الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه لسه ناديه سما المصريه المثير لجدل دائما تعرضت لموقف محرج للغايات ذلك اثناء عملها حوار تلفزيوني ولكن ما حدث في هذا المشهد جعله في موقف محرج وتمنت ان ينتهي الحوار باسرع وقت.

تعرضت الفنانه المصريه سما المصري لموقف محرج للغايه وذلك اثناء لقائها في بث مباشر لاحدى القنوات التليفزيونيه.

واثناء حديثها عن ترشحها لمجلس النواب القادم كانت المذيعه لسما المصري عن اعمالها الجديده وعن حقيقه انها سوف تترشح لمجلس الشعب القادم.

وكان شاب صغير في السن يظهر خلف سما المصري وقام بالتحرششش بها وبالطبع لم تستطع ان تفعل شيء

حتي ينتهي الحوار اذا تكلمت سوف يفتضح امرها لذا اكملت حوارها مع المذيعه ولكن كانت في بعض الاحيان تنظر الى الشاب ينظر الغضب حتى يتركها