انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذذف.. أجمل مشهد لملكة جمال لبنان هيفاء وهبي مع هذا لم تستطع نفسها أمامه وتحول التمثيل إلى حقيقة من فيلم دكان شحاته .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هيفاء وهبي في اقوي مشهد لم تفعله فنانه من قبل من كواليس فيلم دكان شحاته مع عمرو سعد

الفنان هيفاء وهبي الجمهور بعد تصدرها ترند تويتر بعد نشر فيديو لها مع الفنان عمرو سعد من كواليس فيلم دكان شحاته ونال كبير من الجمهور علي نشر اطلاله وقامت. مشهد للفنانه هيفاء وهبي وعمرو سعد

وخلال ساعات تم نشر فيديو غير للفنان هيفاء وهبي والفنان عمرو سعد من كواليس فيلم دكان شحاته واحتوى هذا المشهد على لا يجوز ونشرها على السينما المصريه وعلى التلفزيون المصري المشهد على قيام احمد سعد بالجلوس على.

وكانت هيفاء وهبي بفستان اظهر بالكامل امام الكاميرا وبعدها قامت هيفاء لمده ربع ساعه وتم اعاده هذا المشهد اربع مرات وصرح المخرج لفيلم دكان شحاته على بعض المشاهد تم اعاده انتاجها اكثر من ثلاث مرات ومنها مشهد .