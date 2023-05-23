انت الان تتابع خبر كما ولددتها أمها.. بدون خجل بقيمص يظهر ما تحته القشطة مشهورة سناب شات سما المصري تغسل ملابسها قطعه قطعة أمام الكاميرا.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشره الفنانه المصريه سامي المصري فيديو جديد لها وهي تقوم بغسل الملابسها على طشه غسيل وتقول ماسحه للفتيات يلا نرجع زي ايام زمان بلا غساله اوتوماتيك بلا اي نيله هو في احلى من الغسيل اليدوي.

وكالكثير من فيديوهات سما المصري اثار هذا الفيديو كبيره منتقادات التي كانت ترتديها وهي تقوم في غسل الملابسها في بث مباشر

تقوم الفنانه الاستعراضيه سما المصري من حين لاخر بنشر الكثير من مقاطع وصور الفيديو على حساب على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تثير الجدل فطاره تظهر وتستحم واحيانا نفسها وهي في نائمه وكثيرا ما تظهر امام الكاميرا.

لكن هذه المره قامت سما المصري بنشر فيديو لها وهي تقوم بغسل الهدوم الخاصه بها وليس هذا فقط بل تعطي نصائح هامه للسيدات حول .

واثرت سما المصري ان ترتدي وهي تقوم بشرح كيفيه الغسيل لمتابعها، وهي تقول في فيديو الغسيل مش صعب ولا حاجه زي ما انتم فاكرين الغسيل اسهل حاجه واسهل حاجه عندي ممكن اخذ اليوم كله اغسل بالطريقه دي كله يغسل زي ما انا باغسل كده.