انت الان تتابع خبر صنف باقوى مشهد في تاريخ السينما.. اتفرج بالصوت والصوره ما حدث خلف الكواليس من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام هجم عليها كالوحش بسب جمالها.. والجمهور غلبتي سما المصري وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنان عادل امام ويسرا محركات البحث بعد تداول فيديو لهم علي مواقع التواصل الاجتماعي وتعد يسرا وعادل امام من اشهر الفنانين في مصر والوطن العربي وقدموا الكثير من الاعمال

عادل امام من فيلم رساله الى الوالي مع فنانة يسرا جعلها تصرخ باعلى صوتها بسبب ما حدث خلف الكواليس.. اتفرج

أعربت الفنانة القديرة يسرا عن فخرها بمسيرتها الفنية مع الزعيم عادل إمام، قائلة: «عملت أهم 17 فيلمًا في حياتي مع عادل إمام، اللي قدر يمثل كل شيء من تراجيدي وكوميدي وأكشن وده من ذكاء عادل إمام».

وأضافت الفنانة يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن عملها مع الزعيم عادل إمام تسبب في أنها اكتسبت حب الجمهور وثقته من خلال عملها مع عادل إمام، متابعة: «عادل أستاذ في تفكيره واختياراته وذكاؤه خارق للعادة، والفنان مش بس موهبة ولكن خلطةوتابعت: «عادل إمام كان خلطة فنية وينمي الموهبة وقارئ عن كل الموضوعات، وهو مليان أوي ومش فاضي من جوة، وقف معايا في حاجات كثيرة إنسانيا وفنيا، وكان شايفني ومؤمن بموهبتي وأعطاني فرصًا رائعة»، ووجهت رسالة له: «إحنا كبار بيك وإنت كبيرنا، وكبرت قيمة الفن بوجودك فيه».».

وتابعت: «عادل إمام كان خلطة فنية وينمي الموهبة وقارئ عن كل الموضوعات، وهو مليان أوي ومش فاضي من جوة، وقف معايا في حاجات كثيرة إنسانيا وفنيا، وكان شايفني ومؤمن بموهبتي وأعطاني فرصًا رائعة»، ووجهت رسالة له: «إحنا كبار بيك وإنت كبيرنا، وكبرت قيمة الفن بوجودك فيه».