كما ولدتها أمها.. بدون خجل كسحت سما المصري فلاحة مصريه فائقة الجمال تتحدي أشهر راقصة بهزة رقص من داخل غرفه نوومها .. والجمهور غلبتي فيفي عبده وسما المصري

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رياض - احمد صلاح - منذ ان اشتهرت مواقع التواصل الاجتماعي بالربح منها بدأت الكثير من الأشخاص يستخدمون هذه المواقع في كسب المزيد من المال، وبالفعل كثيرا من الفتيات بداؤ يظهرون علي هذه المواقع من أجل الشهرة وربح المال منها، سواءً بالرقص او غير ذلك.

انتشر مقطع فيديو لربة منزل ترقص بطريقة غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الفيديو وهي ترقص افضل من صافيناز الراقصه المشهورة للغاية ، وعلق الكثير من المتابعين على هذا الفيديو.

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون على تويتر، نالت ربة منزل إعجاب المشاهدين برقصها رقصة شعبية بطريقة .

أثار مقطع فيديو آخر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رقصت عروس في حفل زفاف مصري.

وتظهر العروس على خشبة المسرح لترقص، والتي قد تبدو شابة لها ولعريسها، لكن العريس يتركها ترقص بمفردها، ويقف الراقصون على حافة المسرح.

على الجانب الآخر من المسرح، كان هناك عروسين آخرين، بدوا متناغمين مع الأغنية، بالإضافة إلى موسيقى البوب الصاخبة من مكبرات الصوت