لللكبار فقط.. اتفرج بالصوت والصوره فيديو للقشطة انجي خوري السورية خطفت في أحدي غرف في وضع للغاية

انت الان تتابع خبر للكبار فقط.. اتفرج بالصوت والصوره فيديو للقشطة انجي خوري السورية خطفت في أحدي غرف في وضع للغاية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الجميله ذات الاطلالات الرائعه منها للغايه المغنيه السوريه انجي خوري مقطع فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لتوضح حقيقه المقطع الفيديو الذي تم

لها وهو الذي يحتوي على مشاهد خارجه للحياه والذي تم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا

وخرجت الفنانه الجميله انجي خوري يتوضح حقيقه ان هذا الفيديو تم مركب ومخبر للغايه بطريقه كبيره جدا تم تركيب وجه الفنانه الجميله انجي خوري والمغنيه التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الاونه الاخيره بسبب صورها التي اشتهرت بها وقالت انجي خوري في حديث لها ان الفيديو مركب لوجهها وان فتى في الفيديو لم تكن هي تماما ولكن تم تركيب الوجه على الصوره.

خوري حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتهمني او يصيبني باي مكروه او يشوه من صورتي في مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصوره .

اخر اطلالات النجمه السوريه انجي خوري هي كانت موجوده في غرفه على السرير وقالت انجي خوري الحريه تكون حرا في اختيار قيودك.