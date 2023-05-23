انت الان تتابع خبر هو فيه كدا إزاي .. فيديو جديد ل رانيا يوسف مع محمود حميده علي قناة ام بي سي كما ولدتها أمها.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ولد في قرية كفر شكر سنة 1964 من أب يشغل منصب العمدة بجانب شغله لموقع أمين الاتحاد الاشتراكى بمركز كفر شكر (التنظيم السياسى الوحيد إبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر)وأتاح له الأب تربية ثقافية لها أبعاد اجتماعية وسياسية نظرا لانحياز الأب لأفكار الاشتراكية العربية (الناصرية) وكان لعلاقة والده بخالد محى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو أثرا كبيرا عليه إذ أخذ من اهتمامه.

حلّت الممثلة المصرية رانيا يوسف ضيفة على برنامج (كلام نواعم) الذي يعرض على شاشة الـ MBC ودافعت عن فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي وأن ما حدث معها كان ضريبة النجاح.

وعن زج اسمها في أفلام المخرج المصري خالد يوسف، قالت إنها شعرت بإنزعاج كبير بعدما ارتبط اسمها بفيلم لا علاقة لها به ولا بالشخص ولا بالموضوع، وقالت:

هذا حرام وليس حقيقياً وظلمتُ كثيراً لأنهم زجوا باسمي في الفيلم، فقط لكسب المزيد من المشاهدات.

رانيا لم تخفِ عمرها، وقالت إنها أصبحت في الـ 45 سنة ولا تهتم للعمر، وبرهنت عن ذكاء عالٍ حين حاولت المذيعات الثلاث ممارسة الضغط عليها، لتجبرنها على الإقرار بأنها كانت مخطئة، حين اختارت الفستان الشهير، وكان كل كلامهن عن الفستان، ولم تسألن المذيعات ضيفتهن كم تأذت نفسياً ومعنوياً حين زجوا باسمها في قضية كبيرة كأفلام الجنس وخالد يوسف وكيف حاولوا تشويه اسمها وتاريخها الفني.

ورغم أن الفستان انتهى وصار عتيقاً.. لكن مذيعات الـ MBC ما زلن عالقات بذيله.