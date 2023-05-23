انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها أمها.. فيديو مسرب ربع ساعة للمخرج خالد يوسف وملكة جمال تونس رانيا التومي أبهرت الشباب بنا فعلته .. اتفرج الملبن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المخرج خالد يوسف الذي يعد واحدا من اكثر المخرجين في مصر والمخرجين قدموا الكثير من الاعمال الكبيره للغايه في مصر واخرج العديد من الافلام

تصديات الفنانه التونسيه وملكه جمال تونس رانيا التومي المواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضيه وذلك بعدما اعلنت تقديمها بفيديو عمل جديد مع المخرج العالمي خالد يوسف.

ولد دائما تتصدر ملكه جمال تونس رانيا التومي محركات البحث وظهرت مؤخرا بواسطه رقص قويه تمت لاكثر من ربع ساعه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت هذا الفيديو على صفحتها الرسميه وتصدر الفيديو ترن فيسبوك في ساعات قليله.

ودائما ما تشعل الفنانه رانيا التومي السوشيال ميديا ومحركات البحث بسبب اطالتها القويه رانيا التومي تعتبر من اجمل الفنانات واشهرهم في تونس.

ورانيا التومي دائما تنشر الكثير من الصوره الفيديوهات الخاصه لها على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من الانشطه الفنانات على مواقع السوشيال ميديا بخصوص الموقع انستغرام.

يذكر ان الفنانه رانيا التومي قد اعلنت زفافها قبل ايام قليله ولك الفيديو الخاص بزفافها اقبالا روجا كبيرا على موقع فيسبوك