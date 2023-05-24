كما ولدتها امها .. اقوي مـشهد في تاريخ السينما التركية بطولة للممثلة هاندا راتشيل ملكة جمال تركيا في مسلسل أنت أطرق بابي يفجر ضجة واسعة ضيعتي سما المصري

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها .. اقوي مـشهد في تاريخ السينما التركية بطولة للممثلة هاندا راتشيل ملكة جمال تركيا في مسلسل أنت أطرق بابي يفجر ضجة واسعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هند ارتشيل التي تعد واحده من اشهر الفنانات في تركيا حاليا واكثر المؤثرين الفنانين الاتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مع بطل مسلسل قيامه عثمان.

اشتغلت كثيرا بسبب العديد من الاعمال التي قدمتها ومن ابرزها مسلسل انت اطرق بابي على اعجاب الكثيرين ممن تابعوا هذا المسلسل سواء في تركيا او حتى في انحاء العالم او في الوطن العربي.

أثار مشهد تم تداولة مواخرا من الحلقة 41 في مسلسل “أنت أطرق بابي” التي عرضت الأسبوع الماضي جدلًا واسعًا في تركيا

وبدأ مسلسل “انت اطرق بابي” بداية سريعة للموسم الجديد بمشهد القبلة السعيد.

ونشرت اللحظات التي اجتمع فيها الثنائي على الشاشة تحت تعليق “لقد كنا ننتظر هذه اللحظة لفترة طويلة”. وتم تداولها لمدة على التويتر بعد عرضها الحلقة.

ويذكر أن مسلسل أنت اطرق بابي هو من بطولة هاندا أرتشيل وكرم بورسين وبدأ عرضه في 8 يوليو عام 2020 على قناة فوكس التركية.

وتدور قصة المسلسل عن فتاة أسمه آيدا تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج.

ويقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له. كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.