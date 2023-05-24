انت الان تتابع خبر عدت سما المصري.. القشطة ربه منزل مصريه شقراء فائقة الجمال تتحدي اشهر الراقصات سما المصري وفيفي عبده بوصله رقص بلدي من غرففه النوم.. ومغرد هلا بالخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت فتاة شقراء بفيديو جديد علي مواقع الانترنت ويظهر في هذا الفيديو فتاة تقوم بوصله رقص في غايه الجمال والروعة

اعتمدت الكثير من المراهقات والفتيات على الارباح من منصات التواصل الاجتماعي من اجل البحث عن الشهره قامت فتاه مراهقه تبلغ من العمر 18 عام بفعل شيء جعل الجميع في ظهور شديد وصدمة كبيره بسبب ما قامت هذه المراهقه بفعل قامت الفتاه بوصل رقص لمده ساعه كامله من اجل البحث عن الشهره..

تصدرت مراهقه وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بالكامل امام الكاميرا في بث مباشر عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات قامت بعدها بوصله رقص دامت لمده ساعه كامله وقامت بنشر الفيديو على هذه المنصه من اجل البحث عن الشهره والمال..

نالت فتاه انتقادات الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك ومنصة سناب شات بسبب ما قامت بنشره وظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا..