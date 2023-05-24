انت الان تتابع خبر مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي ملكة جمال العرب رهف القنون بإطلالة قوية بدون بنطالها من أجل الترويج لموقعها .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رهف محمد القَنّون (11 مارس 2000) هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري

شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية رهف القنون، صورة عبر خاصي الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وقد أسقطت بنطالها وظهر سروالها الداخلي، أما اللافت في الأمر هو ما كتب على السروال باللغة الأجنبية: مبلول، وهي دلائل جنسية.

وفي هذه الصورة ظهرت بشورت أبيض قصير جدا يشبه الملابس الداخلية وغطت صدرها بالكريما ماسكنة زجاجة الكريما ووضعت لينك الموقع الذي تتعامل معه كونها تحصد على المال مقابل نشرها كل هذه الصور.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فها رهف القنون الجدل بهذه الطريقة.