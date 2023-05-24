نميمة الفن .. لللكبار فقط الدلوعه سما المصري خطفت جمهور انجي خوري بما فعلته الصابون من داخل الحمام خجل.. ومتابع غلبتي فيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - خبر جديد عن الفنانة المصرية الراقصة الاستعراضيه سما المصري وفنان يقوم ،

تداول بعض رواد فيسبوك صورة مركبة من فيلم الفنان محمد سعد “اللامبي 8 جيجا” الذي سخر “فوتوشوب” من الفنانة سما المصري بعد إعلانها إطلاق اسم لشهر رمضان. عرض عن “عصيان الوالدين”.

ووضعت رواد “فيسبوك” وجه سما بدلا من وجه الفنانة ميسالا في مشهد حدث الفيلم، والذي يظهر فيه “سعد” وهو يتعجب من حياءها وفقط عندما ترتدي الحجاب في المحكمة وليس في منزلها. أو عمل

والجدير بالذكر أن سما أثارت الجدل عندما أعلن عن استعداده لعرض ديني جديد سيعرض وقام عدد من رواد السوشيال ميديا بعمل صورة لفنان يقوم بتصوير الفنانه سما المصري ونمتنع عن نشر هذه الصورة