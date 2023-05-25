انت الان تتابع خبر القشطة مشهورة سناب شات ملكة جمال بريطانيا ديمي روز بوصله رقص شرقي ابهرت الشباب بإطلالة قوية علي البحر .. اتفرج على الدلع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ديمي روز موبي هي عارضة أزياء بريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي. اعتبارًا من مارس 2023 ، لديها أكثر من 20 مليون متابع على Instagram

تعرضت الازياء اللبنانيه الشهيره للغايه ديمروز مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد ما قامت بناء فيديو قصير لها على حسابي على موقع تبادل الصور انستغرام وهي في وسط رقص قويه.

ودائما ما تشارك عارضه الازياء اللبنانيه ديمي روز محبيها من متابعي السوشيال ميديا الكثير من فيديوهات الخاصه بها.

وكانت الفنانه ديميرو تصدرت السوشيال ميديا بخصوصا موقع تويتر بعد قيامها بواسطه رقص على حمام السباحه شبهها كثير من المتابعون بسما المصري وفيفي عبده، وقفنا الكثير من متابعين على الفيديو الذي ظهرت فيه ديمي روز وهي في وصله رقص قويه