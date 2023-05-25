انت الان تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. عروسة تونسية شقراء فائقة الجمال خللععت فستان الزفاف وتحضر حفل زفافها بملابسها الداخلية بدون خجل من أحد.. والعريس عامل نفسه اتفرج مشافش حاجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال لقصه العروسه التونسيه التي خلعت فستان الزفاف امام الجميع في حفل زفافها واثاره ترجينا كثيرا في تونس وفي الكثير من البلدان العربيه وحول العالم ولا تزال حتى الان هذه وحفل الزفاف هذا يثير الجدل من حين لاخر رغم مرور الوقت عليه

لا يزال حفل الزفاف الذي كان قبل ايام قليله في تونس وظهرت فيه العروس بملابسها الداخلية متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتي الآن

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى حفلات الزفاف ظهرت فيه العروس وهي ترقص بالبكين

وظهر العريس داخل الفيديو وهو يشاهد عروسه تلعب «أكروبات»، ويبدو أنها كانت فقرة ضمن حفل الزفاف

وعند انتهاء العروس من تلك الفقرة، وضعت قطعة القماش التي كانت تربـ. ـطها على وسطها على رقبة العريس، لتظهر في النهاية مرتدية البكـ. ـيني فقط.

كما وأثار مقطع الفيديو الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، و عبر كثير من المتابعين عن دهشتـ. ـهم تجاه ظهور العروس بهذا الشكل، خاصة وأنها في بلد عربية وتتبـ. ـع العادات والتقاليد الشرقية، بحسب تعبيرهم