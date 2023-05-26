انت الان تتابع خبر لن تصدق ما فعلته الفاضلة إلهام شاهين والجميلة هياتم شوف عايزين يعملوا أيها مع محمد صبحي في أقوي مشهد في فيلم عصافير النيل.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من منا لا يتذكر افلام الفنان محمد صبحي لك دائما ما تكون لها معنى وفائده ولكن في فيلم العبقري الخامس التي كانت بطوله الهام شاهين و الفنان محمد صبحي.

وفي مشهد علي غير العاده من محمد صبحي في منتصف الفيلم هذا المشهد كان يجمع الفنان محمد صبحي والفنانه الهام شاهين مع الراقصه الجميله هياتم.

وكل منهما تحاول ان تجعله لها وحدها دون غيرها واصبح الفنان محمد صبحي حائرا بين فتاتين جميلتين لا يستطيع ان يرفض احدهما شاهد الفيديو.

قصه فيلم العبقري الخامس

يقدم المهندس محمود اختراع باستخدام المياة بديلاً عن البنزين لمدير الشركة عبد الجواد والذي يشككك في قدراته، يتم إجراء التجارب وتفشل، ويفكر محمود في الانتحار بالإتفاق مع القاتل المأجور أبو زيد.

تقف الفتاة عائشة إلى جانب محمود وتشجعه ليقوم بمحاولات جديدة حتى ينجح الإختراع ويعرض على المسئولين بالشركة وتوافق على التنفيذ، ينشر الخبر بالصحف وتحاول بعض الهيئات والعصابات الحصول على الاختراع بأي ثمن،

يتم إختطاف عائشة للضغط على محمود لتسليم الإختراع من طرف العصابة، يقوم محمود بإبلاغ الشرطة ويضم له أبو اليزيد، يقبض على العصابات وتنقذ عائشة، يستعد لتنفيذ المشروع، ثم يتزوج عائشة.