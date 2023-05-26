انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. لأول مرة الفيديو الممنوع من العرض ل عايدة رياض من فيلم رساله الي الوالي مع عادل امام والذي بسببه كان الفيلم سوف يلغي!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو للفنانة عايدة رياض من فيلم قديم تظهر فيه وهي في وضع محرج ، واطلقت شائعات أن بهذا الفيديو كان سوف يتسبب في منع الفيلم من العرض

من هي عايدة رياض

تزوجت من المطرب محرم فؤاد وانفصلا في أواخر الثمانينات القرن العشرين واستمر زواجها أربع سنوات. بدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية وعمرها 15 عاما.

وأصبحت الراقصة الأولى وعن طريق الفرقة بدأت بالإنطلاق. تعدّ من الفنانات القلائل اللاتي احتفظن بشعبية واسعة رغم تقدم العمر باختيار الأدوار المناسبة على الرغم من ملائمتها لأدوار سيدات أصغر عمراً لما تتمتع به من جمال وجاذبية.