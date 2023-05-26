انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. أغرب حفل زفاف في تونس عروسة تونسية خللععت فستان الزفاف أمام الجميع وأظهرت البتا اع بدون خجل.. سوف تصدم من رد فعل العريس!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر عرس في تونس تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وانتشر فيديو يشير الى قيام العروس ملابسها بالكامل في زفافها

واحد صار هذا الفيديو ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل شاهد الفيديو

عروس تونس تحضر زفافها بالبكيني

بدات القصه عندما قام احد الاشخاص بنشر فيديو لعروس في مدينه في دوله تونس وكانت العروس تقوم بتحضير لزفافها وكان الزفاف في الساعه التاسعه مساء والعروس.

تدعى ناريه حيث قامت العروس بالنزول من السياره ودخول القاعه فقامت بخلع ملابسها بالكامل امام المعازيم الناس الموجوده في الفرح فقام احد الاشخاص بتصوير هذا الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل هذا الفيديو على ضجه كبيره ومشاهدات عالي

ه من اغلب الدول لاحتوائه على مشاهد ولقطات ولاول مره تحصل في الوطن العربي قيام العروس لحضور زفافها بملابسها الداخليه