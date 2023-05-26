انت الان تتابع خبر بكل وقاحة كيوم ولددتتها أمها.. القشطة عبير صبري ملابس مع فتحي عبد الوهاب في أجمل مشهد بتاريخ السينما المصرية من فيلم عصافير النيل.. والجمهور كسحتي فيلم الانس والجن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه المصريه الحسناء عبير صبري مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها مع فنان المصري فتحي عبد الوهاب وذلك من فيلم الشهيد الغايه قديما عصافير النيل

وهي بتظهر الفنانه المصريه عبير صبري مع الفنان فتحي عبد الله في وضع غير مناسب الكثير من المشاهدين هو لاقى الفيديو انتشارا واسعا على محركات البحث الكثيرون هذا المشهد فيما دافع الكثيرون عن هذا المشهد علي انه تمثيل

جسد الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة عبير صبري دور البطولة في مسلسل “عصافير النيل” حيث جمعت مشاهد الفيلم بينهم في البداية كجيران، ثم تطورت العلاقة بينهم وتكونت رابطة حب بعد أن أصبح كل منهما ينظر للاخر بنظرة مختلفة وباتوا يتقربون من بعضهم، اكثر وأكثر،

حتى اجتمعوا إلى أن تطورت علاقتهم حتى اصبحوا يختلوا ببعض، وفي هذه المرحلة تبدأ المشاهد الجريئة والتي وصفها الجمهور بالمخلة وهي ظهورها مع الفنان فتحي في الشقة وفي غرفة النوم، وفوق السرير وهم يوزعون القبل والاحضان بطريقة مثيرة وساخنة، وكأنها مشهد حقيقي وليس تمثيلي، وهو ما خلق حالة لغط واستياء كبيرة عند معظم جمهورها.