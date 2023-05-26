بدون خجل مشهوره سناب شات بفيديو مسرب رهف القنون مع حبيبها في وضع غير لائق

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رياض - احمد صلاح - رهف محمد مطلق القَنّون (11 مارس 2000) هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت[8] إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.[9]

خطت رهف القنون خطوة بإعلانها رسميًا انضمامها إلى منصة “المعجبون الوحيدون” حيث تشارك الصور ومقاطع الفيديو مقابل كل اشتراكات المتابعين الشهرية الذين يرغبون في متابعة أصحاب الحسابات ومشاهدة مقاطع الفيديو.

والجدير بالذكر أن جمهورها السعودي أطلق مؤخرًا حملة ضدها بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها أو حبيبها، الأمر الذي أغضب الشعب السعودي بمقاطع فيديو استفزازية.

وأظهرت لقطات مصورة أنها تقبل صديقتها على شفتيها، وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على أفعالها ونفوها.