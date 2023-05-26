مايو شرعي.. بدون خجل الدلوعة ملكة جمال روسيا صافيناز تماماً وتغطى بالطين ومتابع : ايه لزمته دي غلبت سما المصري ..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - الراقصات دلوعه صافيناز التي تعد واحده من اشهر الفنانات في مصر الراقصات قدمت الكثير من الرقصات الشهيره في العديد من المناسبات سواء فيها افراح ام في الفنادق الشهيره للغايه

نشرت الفنانة صافيناز فيديو خلال رحلة إلى الأردن لزيارة البحر الميت حيث الطين مفيد للبشرة.

تبدو صافيناز نصف عارية، لا ترتدي سوى ، ويبدو أنها رطبت بشرتها بالطين الأردني الموجود في البحر الميت، حيث غطت جسدها بالكامل بالطين، مما جعلها تبدو داكنة.

وفي الفيديو تقول صافيناز “من أنت يا حلوتي طفل” وتبدأ في الغناء “عزيزتي عزيزتي حلوة جدا”.

وتدفق المعجبون في التعليقات على الفيديو، قائلين صافينازي إنها جميلة في كل أوضاعها وأنهم يحبونها.