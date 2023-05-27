عدت سما المصري.. بدون خجل ملكة جمال مصر فيفي عبده من غير البتاع علي البحر… ومتابع غلبتي رانيا يوسف

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رياض - احمد صلاح - تحرص الفنانة فيفي عبده دائمًا على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية والفعلية مع جمهورها ومتابعيها.

ظهرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديو الشهير “انستجرام”، في صورة لها منظر بحري صيفي، تشبه إلى حد بعيد الصورة الأخيرة التي نشرتها الفنانة ميرهان حسين

ظهرت فيفي عبده بتنورة قصيرة مصنوعة من مادة لامعة تعرف بـ “قشور السمك” أو الترتر، صيحة سبعينيات القرن الماضي، فيما ظهرت ميرهان حسين بفستان من تصميم مهند كوجاك.

ترددت أنباء عن تورط فيفي عبده في رمضان من خلال مخطط “خالي بالك من فيفي”، وهو مخطط الكاميرا الخفية التي اعتمدت على فيفي عبده لاستضافة نجمة في منزلها ونفذت بعض الخدع في كوميديا ​​مضحكة تضم صورًا للفنانة المغربية زينب عبيد.