انت الان تتابع خبر بدون خجل تخطت المحظور علي النت.. القشطة ملكة جمال لبنان لاميتا فرنجية أظهرت جمالها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيه خلال قضائها عطلة في أحد المنتجعات السياحية.

وأثارت لاميتا الجدل حيث ظهرت في أحد مشاهد الفيديو وهي تستحم في “البانيو” ومن ثم ترتدي ملابسها داخلية وتشرب القهوة على الشرفة.

وغالبا ما تُثير لاميتا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشكل إطلالاتها الجريئة مادة دسمة لانتقاد المُتابعين.

يُذكر ان لاميتا تعيش مع زوجها وولديها في دبي. وهي عارضة أزياء وشاركت في عدة أدوار تمثيلية