لن تتخيل ماذا حدث خلف الكواليس.. أجمل مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة الفاضلة عايدة رياض مع عادل امام م زق فستانها من شدة جمالها!!

انت الان تتابع خبر لن تتخيل ماذا حدث خلف الكواليس.. أجمل مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة الفاضلة عايدة رياض مع عادل امام م زق فستانها من شدة جماله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عايدة رياض وعادل إمام هما من أشهر نجوم السينما المصرية، وقدما العديد من الأفلام الناجحة سويا. وإليك بعض الأفلام التي شاركا فيها معا:

– “العريس والجار” (1978)

– “الحب الأعمى” (1978)

– “الواد سيد الشحات” (1979)

– “البطل” (1980)

– “الجوعانين” (1986)

– “المتسول” (1990)

– “الزوجة الرابعة” (1987)

– “المرحلة الخطرة” (1987)

– “المتسول” (1990)

– “المواطن مصري الجنسية” (1991)

هذه بعض الأفلام التي جمعت بين عايدة رياض وعادل إمام، والتي حققت نجاحا كبيرا في السينما المصرية.

عادل إمام هو واحد من أشهر نجوم السينما والتلفزيون المصريين، وقدم العديد من الأفلام الناجحة على مدى عقود من الزمن. ومن بين أشهر أفلامه:

– “العصيان” (1977)

– “النمس والمصباح” (1979)

– “الحظر” (1980)

– “الأصوليين” (1984)

– “المولد” (1990)

– “الرجل الأخير” (1991)

– “الأستاذ” (2001)

– “عفاريت عدلي علام” (2006)

– “بوحة” (2010)

– “تيمور وشفيقة” (2013)

هذه بعض الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وأصبحت محط اهتمام الجماهير في مصر والوطن العربي.