انت الان تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. الهواء يضع الراقصة فيفي عبده في موقف محرج عندما رفع فستانها فظهر ما تحته علي الهواء مباشرة.. ومتابع خبرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تنشر سنه المصريه فيفي عبده الكثير من حياتي الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حساباتها على السوشيال ميديا.

وأثناء رقصها على البحر وتستعرض انوثتها وانها بصحه جيده كانت ترقص في مكان مكشوف بفستان قصير فجاء الهواء بشده ليضعها في موقف محرج عندما رفع الفستان واثاره منها شيء مخجل ما وضع الفنانه فيفي عبده في وضع مخجل للغايه

وتقضي إجازتها بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها، حيث نشرت فيديو على حسابها على الانستجرام في وقت سابق توضح فيه ذلك