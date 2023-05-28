ملكة جمال الاغراء سما المصري جننت الشباب بوصلة رقص علي البحر بقميص شفاف يظهر ما تحته.. اتفرج

الفنانه المصريه الاستعراضيه سما المصري التي دائما ما تثير جدا لاخر بسبب ما تقوم بنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر ذلك جديد الكثير من السوشيال ميديا البحث عن اخبار واحوال الفنانه سما المصري

وفي الكثير من الاحيان تكون سما المصري باستعراض مفاتنها امام الكاميرا لذلك بجانب مصور ليصور المناطق الحساسه بها وهذا ما دفع الكثيرون الى انتقادها بشكل علني ومباشر على صفحتها على مواقع السوشيال ميديا.

ولكن هذه المره محمد ما بتسالش غريب حيث قامت به تصوير نفسها وهي تقوم بغسل الملابسها من غرفه نومها وعلامه كبيره بدات سما مصر تقوم بغسل ملابس بالطريقه البدائيه حيث تقوم بغسل الملابس بيديها واحيانا تقوم بخلع ملابس التي ترتديها لتقوم بغسلها.

ليه رد علي المتابعون انت ايه اللي بتعمليه ده وانت غلبتي رانيا يوسف اضافه الى الفستان التي كانت ترتدي رانيا يوسف وايضا اروى جودي التي ظهرت قويه في الاول الاخيره