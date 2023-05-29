انت الان تتابع خبر ملكة جمال العراق شيماء علام تتحدى كيم كارداشيان و ورهف القنون و تستعرض حجم مؤخر تها بصور قوية!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الإعلامية وعارضة الأزياء العراقية ​شيماء علام​، جمهورها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بجلسة تصوير لها.

ولفتت إطلالة شيماء علام، الأنظار إليها، وتداولها الكثير من محبي الإعلامية العراقية، على صفحاتهم الشخصية في منصات السوشيال ميديا.

وظهرت #شيماء_علام، تستعرض حجم ، على غرار نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وهي ترتدي ملابس من منطقة بطريقة مبالغ فيها.

وحظيت الإطلالة بمشاهدة ما اكثر من نصف مليون مشاهدة وآلاف التعليقات التي تضمنت بعضها مقارنة المتابعين حجم مؤخرة علام بحجم مؤخرة كارداشيان.

وقال المتابعون إن منحنيات الإعلامية العراقية شيماء علام، مشابهة إلى حد كبير بمنحنيات النجمة الأمريكية كيم كارداشيان. مؤكدين أنها تتمتع بمواصفات جمالية عالمية.

وفي مقطع آخر أطلت عارضة الأزياء العراقية من شاطئ البحر بلباس فاضح وهي تستعرض منحنياتها بجرأة شديدة على أنغام اغنية عربية

ويتابع شيماء علام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أكثر من مليون و300 ألف متابعا يمثلون مختلف الدول العربية.