انت الان تتابع خبر اتفرج الفيديو الذي يبحث عنه الجميع فيديو مسرب للراقصه دينا وهي تقوم بوصله رقص لزوجها السابق في احد الفنادق المشهوره في دبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضيه على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل فيديو مسرب للفنانه دينا وهي تقوم بوصله رقص مع زوجها لاحد الفنادق المشهوره في دبي واثأر هذا الفيديو ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي فانتشر بصوره كبيره خلال الساعات الماضيه فكان حديث الجمهور خلال الفتره السابقه.

فديو مسرب للفنانه دينا وهي تقوم بوصله رقص مع زوجها

تصدرت خلال الساعات الماضيه فيديو منتشر بكثره على جميع المواقع المشهوره على السوشيال ميديا وعلى محركات البحث جوجل فيديو للفنانه والراقصه السابقه دينا وهي تقوم بواسطه مثيره

مع زوجها السابق قد تم تسريب الفيديو من هاتف الفنانه وانتشر الفيديو بطريقه رهيبه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي واثاره ضجه كبيره للجمهور واثأر دهشه في الوسط الفني وصرحت الراقصه دينا بأن هذا الفيديو لا تعلم من قام بنشره للجمهور ونشره على منصات التواصل الاجتماعي