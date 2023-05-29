بكل جرأة وبدون خجل من احد.. الصاروخ ندي الكامل طليقة الفيشاوي بوصلة رقص وكاس خمر بفستان قصير تهز مواقع التواصل الاجتماعي.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بكل جرأة وبدون خجل من احد.. الصاروخ ندي الكامل طليقة الفيشاوي بوصلة رقص وكاس خمر بفستان قصير تهز مواقع التواصل الاجتماعي.. اتفرجوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ندي الكامل دائما ما تثير الجدل حول ظهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في فيديو تحمل كاس خمر و بوصلة رقص هزت الحاضرين علي اغاني محمد رمضان.

ندي الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوي سابقا وظهرت ندي الكامل وهي ترقص وتتمايل وبيدها كاس من المشروبات ندي الكامل دائما ما تثير الجدل حول ما تتحدث به عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث قالت لا بحبه خام بعد أن سألها أحد متابعيها بتحبي شريك حياتك خام ولا خبرة.

حيث أعلنت ندي الكامل عن انفصالها عن احمد الفيشاوي و غردت عبر حسابها على انستجرام حيث أعلنت عن افصالها عن احمد الفيشاوي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وقالت كان احمد خير الزوج وتتمنى له حياة سعيدة لقد كتب لنا الفراق بعد فترة ظلت لا اربع سنوات.

ولكن الآن انت سعيد من غيري واضافت قالا لقد كنت نعمه الزوجة ونعم السند وقد اديت جميع الحقوق اتجاهك في سبيل سعادتك وقالت عن الفيشاوي أنه أعطاها كل حقوقها كاملة دون أن يتردد في شئ فقد كان نعم الصديق واتمني أن تكون سعيدا في المستقبل وأنه أمانة قد أعطاها الله ايها وقد حافظت علي هذه الأمانة.

و علقت قالا احمد الله علي ما أنا فيه واسال الله ان يبدل خوفي امنا وفرحة لا تنقطع ابدا ونشرت شائعات مؤخرا عن عن رجوع احمد الفيشاوي الي طليقته ندي الكامل بعد أن نشرت علي موقع انستجرام أنها تلقت باقة من الورد لونها حمراء مكتوب عليها كل عام وانتي معي.