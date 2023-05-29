ملكة جمال لبنان سيرين عبد النور تثير ضجة بإطلالتها بمايوه بنفس لون جسدها أظهر كل ما تحته والجمهور في ذهول من ما حدث.. ومتابع كسحتي ولاميتا فرنجية

انت الان تتابع خبر لكة جمال لبنان سيرين عبد النور تثير ضجة بإطلالتها بمايوه بنفس لون جسدها أظهر كل ما تحته والجمهور في ذهول من ما حدث.. ومتابع كسحتي ولاميتا فرنجية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيرين عبد النور مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة علي مواقع السوشيال ميديا، وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة قوية تصدرت بها التريند.

ودائما ما تنشر سيرين عبدالنور النور الكثير من الصور والفيديوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتابعها الكثيرون علي مواقع الانترنت.

واطلت سيرين عبد النور، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها “البكيني” على شاطئ إحدى المناطق الساحلية في بيروت