انت الان تتابع خبر إطلالة رائعة من دنيا بطمة بالبكيني تتحدى أشهر راقصة وهي تقوم بوصله رقص شرقي في داخل احد الفنادق الشهيرة بدبي.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة دنيا بطمه صاحبة الاطلالات الجميلة علي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث ظهرت دنيا بطمه وهي ترقص في احد الفنادق الفاخرة في دبي في الامارات.

وتداول المقطع بصورة كبيرة جدا بعد نزوله علي منصات التواصل الاجتماعي حيث ظهرت فيه الفنانة الشابة دنيا بطمه وهي ترقص بصورة في غاية الإثارة التي وصفها المتابعين والجمهور أنها.

حيث جائت التعليقات بصورة كبيرة بعد تداول هذا الفيديو علي تويتر مما عرض الفنانة دنيا بطمة الي انتقادات واسعة جدا بسبب نشرها لهذا الفيديو التي ظهرت فيه وهي بدون ملابس حيث ظهرت بالبكيني وكانت ترقص دون خجل منها أو حياء.

وظهرت بهذه الإطلالة بعد الخلافات التي كانت بينها وبين زوجها محمد الترك الذي انفصل عنها قبل عدة أسابيع حيث خرجت بفيديو وهي تغني حيث وجهت عدة الفاظ خارجه لمحمد الترك عبر هذه الأغنية التي قامت بغنائها.

علي مواقع التواصل الاجتماعي مما نالت إعجاب الكثيرين منها ومنهم من قال أن دنيا بطمه بالغت كثير في تصرفها ضد طليقها محمد الترك