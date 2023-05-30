هو التمثيل كدا عندما تحول المشهد الي حقيقة… واهات الفاضلة لا الهام شاهين مع كريم عبدالعزيز والجن والمخرج تركه يكمل المتعة ولم يوقف التصوير.. اتفرج

انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا عندما تحول المشهد الي حقيقة… واهات الفاضلة لا الهام شاهين مع كريم عبدالعزيز والمخرج تركه يكمل المتعة ولم يوقف التصوير.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع خالص للحياه من فيلم جنون الحياه الذي يعدوا من الافلام الاكثر جراءه في السينما المصريه

حيث نشرت مقطع بين كل من الفنانه الهام شاهين والفنان كريم عبد العزيز في مشهد للغايه لما جعل بعض المتابعين ينصحون بحذف هذا الفيديو من على مواقع التواصل الاجتماعي.

لما يحتويه مواقف الفيلم عده ادوار للنجمه الهام شاهين حيث ظهرت تماما في بعض المشاهد ويحكي قصه عن زوجه تخون زوجها بعد ما كان زوجها مع غيرها فقامت بفعل ذلك معها مع سائقها.