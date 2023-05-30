انت الان تتابع خبر لللكبار فقط ..القشطة منة شلبي في أقوي مشهد في السينما المصرية وانهارت منة شلبي بسبب والتعب والمخرج أصر تكمله المشهد رغم الفنانة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من منا لا يتذكر فيلم «الساحر»، فبالرغم من مرور ما يقرب من 20 عامًا على عرضه إلا أنه لا يزال من العلامات في السينما المصرية.

ويُعد فيلم «الساحر» هو الظهور الأول للفنانة المتألقة منه شلبي، وكان بداية معرفة الجمهور بها، حيث جسدت دور ابنة الساحر منصور بهجت والذي قرر حبسها في المنزل خوفًا عليها من الاختلاط بالبيئة المحيطة بها حرصًا عليها.

كما ظهرت منه شلبي في مشهد آخر مع الفنانة سلوى خطاب، والتي جسدت دور «شوقية» جارتهم، وذلك قبل حضورهما حفل عيد ميلاد رجل الأعمال، والذي جسد دوره الفنان جميل راتب.

وفي أول تعليق للفنانة منه شلبي على الفيلم، فقد قالت في تصريحات صحفية: «انا فخورة إني شاركت في فيلم الساحر وكان بداية معرفة الجمهور بمنه شلبي، ممكن تكون وجهة نظري اتغريت من وقت فيلم ده عن دلوقتي لكن ما زلت مصرة على إن الفيلم ده كان الخير بالنسبة ليا».

وتعليقًا على المشاهد الغير ، أوضحت منه شلبي: «أنا وقتها كنت صغيرة وما كانش عندي تقدير للأشياء».