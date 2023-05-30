اتفرج بالفيديو والصور .. عندما تحول المشهد الي حقيقة فستانها من شدة جمالها من فيلم رساله الي الوالي بطولة عادل امام مع يسرا ومنعته الرقابة من العرض.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، والذي عرض في موسم رمضان 2023 على شاشة قناة الحياة ومنصة واتش إت.

تصريحات طارق الشناوي عن يسرا

وقال طارق الشناوي في تصريحات لـ برنامج ET بالعربي، إنه حزين على قبول الفنانة يسرا لـ مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.

و أوضح طارق الشناوي: مسلسل 1000 حمدلله على السلامة المفروض إنه كوميدي بس مفيش أي كوميديا، إزاي يسرا توافق على السيناريو ده، وإزاي توافق على مستوى الممثلين اللي كله افتعال، وإزاي مستوى الإخراج ده توافق عليه، العمل ده مش في صالحها، ويجب عليها أن تختار الصح لأنها اختارت الغلط.

وفي سياق مختلف، حضرت الفنانة يسرا مؤتمر مهرجان العالمين الدولي، والذي أقيم اليوم في أحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.