انا تعبانه اعمل ايه .. سما المصري من شده التعب تقوم بوضع الخيار مع الصابون داخل الحمام عشان ترتاح ورد متابع انا احلي من الخيار ي فنانه.. اتفرج علي اللبن

فنون - ياسمين التهامي - اثارت الفنانه المصريه سما المصري جدل كبير على جميع منصات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضيه بعد قيامها بانشاء صفحه رسميه لها عبر ممارسه سناب شات

اجل تحقيق ارباح كثيره على هذه المنصه المشهوره قامت بنشر فيديو مدته ربع ساعه وهي تقوم بعرض اجزاء من جسمها بالكامل قالت الجميع في حاله كبيره من الصدمه بسبب هذا الفيديو..

خطفت سما المصري انظار الشباب والمراهقين بعد قيامها بنشر صوره لها على منصه سناب شات وهي تقوم بوضع الصابون على الخيار في مشهد غير معتاد داخل الوسط الفني والوطن العربي وحصد هذا الفيديو هذه الصوره على عدد كبير من المشاهدات الكثيره التي اعطت سما المصري ارباح كثيره وشهره واسعه على هذه المنصه.