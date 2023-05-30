انت الان تتابع خبر البطل وصل.. اتفرج قبل الحذف الدلوعة سما المصري ميفوتهاش رفع الاسعار وجتلها الفرصة : رفعت فستانها والجمهور في ذهول كسحتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القشطه سما المصري لك دائما ما تثير الجدل بسبب اطلالتها القويه والغريبه للغايه وفي هذه المقاله ننقل لكن خبر جديد عن الراقصة الاستعراضيه سما المصري بسبب ما فعلته

لا تمل سما المصري من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس جريئة تثير بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، فقد استغلت سما المصري ارتفاع الاسعار في مصر ونشرت فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً قصيراً وتتسوق داخل السوبر ماركت وتعمدت الوقوف بطريقة مثيرة لتستعرض مؤخرتها أمام الجمهور.

علقت سما على الفيديو قائلة:”يانهار يانهار الشباب بتنهار…….فعلا الاسعار لو ارتفعت اكتر من كده كلنا هننهاااار…..مش هارفع الاسعار تاني خلاص عشان خاطركم دا اخر رفع الناس مش مستحملهه”.