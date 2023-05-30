كايووم ولدتها أمها.. الدلوعة سما المصري ولعت النت تغسل ملابسها الداخلية في بث مباشر كن أجل ربح المال.. ومتابع هتقلعي ايه تاني

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رياض - احمد صلاح - دائما تثير سما المصري الجدل كعادتها بنشرها مقاطع فيديو بشكل يومي تقريباً تارة وهي تستحم وأحياناً وهي في السرير ومرات أخرى تركز الكاميرا في مقاطع الفيديو التي تلتقطها على مؤخرتها،

ولكن هذه المرة ووفق ما تقول بأنها تتوجه للسيدات بإرشادات خاصة ونصائح عبر صفحتها، أذهلت سما المصري متابعيها حيث ظهرت وهي جالسة في الحمام وأمامها “طشت” غسيل،

رغم أن العالم كله استغنى عن الغسيل اليدوي وبات يستعمل الغسالات الحديثة، وارتدت سما فستاناً أسود ظهرت منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.

وتوجهت سما لمتابعاتها متحدثة عن ما أسمته نصائح للغسيل ونشر الغسيل،